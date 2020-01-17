16-летняя россиянка покончила с собой после попытки выдать ее за 50-летнего

В Екатеринбурге 16-летняя девушка совершила суицид из-за нежелания выходить замуж за 50-летнего мужчину. Об этом сообщает «Подъем» в Telegram-канале.

По информации издания, девушка хорошо училась в школе, но ушла после девятого класса из-за грядущего замужества. Родители решили выдать дочь за 50-летнего мужчину. Он, как и семья девушки, был езидом (субэтнос курдов — народа, проживающего в основном в Ираке). Издание уточняет, что их вера позволяет заключение брака с 16 лет. Накануне гибели семья возила девушку к жениху в Омск на смотрины.

Возбуждено уголовное дело по статье 110 УК («Доведение до самоубийства в отношении несовершеннолетнего»), уточняет издание со ссылкой на «Комсомольскую правду».

Ранее сообщалось о 20-летней девушке из женского кризисного центра «Китеж» в Москве, которую родственники насильно увезли в Чечню к жениху, за которого ее хотели выдать замуж. «Они найдут меня и в лучшем случае закопают где-нибудь в лесу, как величайший позор человечества, а в худшем я все-таки выйду замуж», — утверждала она в письме, предоставленном активисткой Дарьей Серенко. Позже вывезенная в Чечню россиянка отказалась от рассказанной ею ранее истории о заставляющих ее выйти замуж родителях и сообщила, что у нее «все нормально, все ок».

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