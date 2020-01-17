Совет из телешоу помог матери спасти переставшего дышать младенца

Жительница Великобритании Дэниэль Сэмпсон (Danielle Sampson) спасла новорожденного сына Флетчера (Fletcher) благодаря совету из утреннего телешоу This Morning. Мать смогла оказать помощь ребенку, когда тот перестал дышать, сообщает Wales Online.

Ребенок начал испытывать трудности с дыханием на следующий день после выписки из роддома. Сэмпсон заметила, что Флетчер слишком часто дышит. Младенец чихнул, прочистив дыхательные пути, однако после глубоко вдоха они снова оказались заблокированы.

Британка повезла ребенка в больницу, однако за 10 минут до прибытия в медицинское учреждение Флетчер перестал дышать. Мать пробовала перевернуть его на живот, но это не помогло. В этот момент она вспомнила об отрывке из программы This Morning, который видела несколько лет назад. В нем врач показывал, как делать искусственное дыхание младенцам.

Женщина вспомнила, что новорожденные главным образом дышат через нос, поэтому им необходимо проводить искусственную вентиляцию легких и через рот, и через нос. Сэмпсон боялась нанести сыну вред, поскольку до этого тренировалась делать искусственное дыхание только на манекенах, однако ей удалось спасти ребенка.

Флетчер провел еще три дня в больнице. Врачи подозревали у мальчика муковисцидоз, так как его старший брат страдает от этого заболевания, однако их опасения не подтвердились. Спустя три месяца после произошедшего Флетчер полностью поправился.

Ранее американский отоларинголог Эрих Фойгт (Erich Voigt) спас жизнь участнице телешоу Beachfront Bargain Hunt Николь Макгиннес. Он случайно увидел выпуск с ее участием по телевизору и обратил внимание на небольшую шишку в районе шеи. После диагностики оказалось, что у Макгиннес рак щитовидной железы.

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