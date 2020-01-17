Российский турагент заменил поход в храм ликеро-водочным заводом и пошел под суд

На Урале турагент заменил поход в храм экскурсией на ликеро-водочный завод и пошел под суд. Об этом сообщает «Интерфакс».

Жительница Свердловской области Дарья выиграла суд и получила моральную компенсацию в размере трех тысяч рублей за незапланированное изменение программы купленного ею тура. Помимо этого, с «Туроператор Регион Поволжье» взыскали штраф в размере 1,5 тысячи рублей.

Женщина купила в турагентстве двухдневный автобусный тур из Перми в Великий Устюг. В него входили обзорная экскурсия по городу и посещение храма Прокопия Праведного. Однако после отъезда из Перми гид сообщил, что программа тура изменилась и вместо храма группа отправится на ликеро-водочный завод Северной Черни. «Дарью изменения в программе не устроили», — отмечается в сообщении пресс-службы суда. Кроме того, она была недовольна организационными вопросами: автобус был некомфортным, а время выезда перенесли.

После экскурсии туристка отправила жалобу в турагентство, но оно не удовлетворило ее. Тогда Дарья подала иск в городской суд, потребовав вернуть ей 15 тысяч рублей, а также выплатить неустойку в размере 67,9 тысячи рублей и 10 тысяч рублей в качестве морального ущерба. Красноуфимский суд исполнил требования женщины не в полной мере, и она обратилась в областной суд, который в итоге выиграла.

В декабре 2019 года занимавший тогда пост премьер-министра России Дмитрий Медведев поручил навести порядок в деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков, инструкторов и проводников. Он призвал разобраться в сфере правового регулирования работы данных специалистов.

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