В России решили разобраться с экскурсоводами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил навести порядок в деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков, инструкторов и проводников. Такое решение он озвучил на заседании правительства, передает в четверг, 12 декабря, ТАСС.

«Зачастую все это выглядит совершенно недопустимо, подобные услуги оказываются лицами, не имеющими на то разрешение, оказываются неквалифицированно, что дискредитирует саму эту профессию», — заметил премьер, добавив, что законодательство по урегулированию такой работы меняется.

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Медведев, в частности, призвал разобраться в сфере правового регулирования работы данных специалистов, а также обратить внимание на деятельность гидов-иностранцев, так как, по его словам, они зачастую не имеют соответствующих навыков.

11 декабря президент России Владимир Путин поручил развивать региональные авиаперевозки, чтобы сделать путешествия по стране доступными для россиян. Глава государства отметил, что необходимы модернизация и расширение магистральной структуры в регионах в целом, то есть строительство взлетно-посадочных полос, развитие аэропортов, пассажирских терминалов.

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