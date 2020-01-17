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Опубликовано видео посадки SSJ-100 на недостроенную полосу

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Опубликовано видео посадки российского Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) на недостроенную полосу вблизи аэропорта Домодедово. Запись опубликовал Telegram-канал «112».

Ранее 16 января сообщалось, что причиной аварийной посадки SSJ-100 в Домодедово стала ошибка пилота. Как объяснил службам авиагавани командир экипажа Виктор Чернобровкин, он спутал новую взлетно-посадочную полосу с действующей из-за неблагоприятных погодных условий и плохой видимости.

Самолет, совершивший посадку на недействующую полосу, следовал по маршруту из Сабетты (Ямало-Ненецкий автономный округ) в Москву. В результате произошедшего никто из членов экипажа или пассажиров не пострадал.

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