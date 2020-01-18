Российское «Лекало» оказалось убийцей американских «Абрамсов»

Бронебойные подкалиберные изделия 3БМ44 «Лекало», которые в количестве двух тысяч штук поступят на вооружение в текущем году, оказались убийцей современной бронетехники на расстоянии от нескольких метров до 3-5 километров, в частности американских танков M1A2 Abrams («Абрамс»). Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на несколько источников в Минобороны.

По словам военного эксперта Алексея Хлопотова, 3БМ44 «Лекало» подходит для любого 125-миллиметрового орудия всех танков, находящихся на вооружении. В частности, изделие способно пробивать 650 миллиметров сплошной брони с расстояния два километра.

Материалы по теме Дорогой пролет Почему Россия рискует остаться без Су-57 и «Арматы»

«Этого достаточно для поражения американского M1A2 Abrams современных модификаций», — уверяет комментатор.

Российские 3БМ44 «Лекало», разработанные на замену советских 3БМ42 «Манго», смогут применять, в частности, модернизированные танки Т-90, Т-80, Т-72, а также Т-14.

В январе издание The Diplomat сообщило, что поставки российским военным танков Т-14 и боевой машины пехоты (БМП) Т-15, созданных на базе платформы «Армата», задерживаются не только из-за необходимости подготовки производственных мощностей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!