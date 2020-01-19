Facebook назвал Си Цзиньпина мистером вонючая дыра и извинился

Переводчик, встроенный в соцсеть Facebook, некорректно перевел имя председателя КНР Си Цзиньпина с бирманского языка на английский. В компании случившееся связали с техническим сбоем и извинились, передает Reuters.

По данным агентства, ошибочный перевод имени Си Цзиньпина появился в соцсети на второй день визита председателя КНР в Мьянму. Так, в переводе заявления, опубликованного по итогам встречи на официальной странице госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи в Facebook, Си Цзиньпин фигурировал как мистер вонючая дыра (Mr. Shithole). Подобным образом переводчик назвал китайского лидера и в публикации издания Irrawaddy, переведя ее заголовок как «Ужин в честь президента вонючая дыра» (Dinner honors president shithole).

Как пояснили в Facebook, подобная ошибка могла произойти из-за того, что в бирманской базе данных компании не было имени Си Цзиньпина, и системе пришлось самостоятельно подбирать похожие по звучанию слова. В настоящее время ошибка устранена, и компания работает над тем, чтобы гарантировать отсутствие подобных ошибок в будущем, подчеркнули в Facebook.

«Мы приносим искренние извинения за нанесенное оскорбление», — добавили там.

Как отмечает Reuters, ранее у Facebook уже возникали проблемы при переводе с бирманского языка. Из-за этого в 2018 году компании пришлось временно отключить функцию перевода с этого языка в соцсети.

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