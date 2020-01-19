Претензиями Польши на якобы похищенные предметы искусства возмутились в России

Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова прокомментировала требования Польши вернуть якобы похищенные СССР предметы искусства. Свою позицию она объяснила агентству НСН.

По мнению Антоновой, сделанное Варшавой заявление рассчитано на не понимающих тонкостей такого процесса людей, и указала на необходимость подкрепить обвинения доказательствами. Она также отметила, что имя автора и название картины не являются исчерпывающей информацией: как минимум необходимо указать, из какого польского музея она пропала и в каком российском музее оказалась.

«Откуда поляки вообще это взяли? Они делали запросы в Россию раньше? Им отказывали? Если у Польши есть какая-то информация, она должна сделать соответствующий запрос с исчерпывающей информацией в Министерство культуры России или правительство нашей страны, а потом что-либо заявлять», — возмутилась эксперт.

Ранее посольство Польши в Москве предъявило список похищенных и уничтоженных СССР предметов польской культуры. До этого Варшава заявила, что отделы НКВД конфисковали произведения искусства и уничтожали то, «что не удалось заграбить или сжечь немцам».

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