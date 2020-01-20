Звезда сериала «Вавилон-Берлин» рассказала о психологии немцев в начале XX века

Немецкая актриса Лив Лиза Фрис, исполнившая одну из главных ролей в сериале «Вавилон-Берлин», рассказала о психологических особенностях немцев в начале XX века. Ее слова передает «Лента.ру».

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«Для съемок я прочла книгу Лили Грюн “Джаз — это все” (Alles ist Jazz), в ней была интересная деталь — герои того времени не рефлексируют о происходящем с ними так, как это принято сегодня. И в нашем сериале тоже такого нет — ни в одной сцене персонажи не размышляют о том, как следует относиться к тому или иному событию. Сегодня ты обсуждаешь произошедшее с тобой, размышляешь над правильностью своих действий, в те времена это не было так распространено», — поведала Фрис.

Действие сериала «Вавилон-Берлин», третий сезон которого в России покажет онлайн-кинотеатр ViP Play, разворачивается во времена заката Веймарской республики. Сериал стал экранизацией одноименной серии романов Фолькера Кучера, режиссерами выступили Том Тыквер, Ахим фон Боррис и Хендрик Хандлогтен. Премьера третьего сезона в России состоится 26 января.

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