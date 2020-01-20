Годами копивший на отпуск в Египте украинец напился перед рейсом и остался дома

Украинца не пустили на рейс из-за пьяного дебоша, который он устроил в аэропорту Борисполь перед вылетом в Египет. Об этом сообщает «Страна.ua».

Житель Киева три года копил деньги на семейное путешествие, однако напился перед посадкой и в итоге остался дома. «То ли на радостях от начала долгожданной поездки, то ли из-за страха перед авиаперелетом наш соотечественник успел хорошенько выпить в одном из заведений в терминале аэропорта», — прокомментировали ситуацию в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ).

Сотрудники авиакомпании не пустили мужчину на борт, несмотря на то, что его семья уже прошла на посадку. Он продолжал браниться и угрожать пограничникам, даже когда понял, что не улетит в Шарм-эль-Шейх этим рейсом.

В отношении задержанного составлен протокол за злостное неповиновение, невыполнение законных требований и угрозы в адрес сотрудников ГПСУ.

В октябре 2019 года невменяемый пассажир устроил дебош в аэропорту Манчестера (Великобритания) и был арестован. 35-летний морской пехотинец вышел из себя после того, как ему запретили подниматься на борт самолета из-за алкогольного опьянения. Он ударил сотрудницу службы наземного транспорта, а затем принялся обзывать ее коллегу с азиатской внешностью.

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