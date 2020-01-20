Мужчина завещал имущество соседям и умер в кладовке

В одной из коммунальных квартир Москвы обнаружили тело мужчины, который недавно завещал свое имущество соседям. Об этом агентству «Москва» сообщили в правоохранительных органах.

Тело 28-летнего россиянина обнаружила его сожительница в кладовке коммунальной квартиры на улице Покровка. Как рассказал собеседник агентства, в предсмертной записке мужчина попросил кремировать его и похоронить рядом с бабушкой, а все имущество раздать соседям.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, тело мужчины доставили в морг на экспертизу.

В январе нашли мертвыми двух связанных девушек в шкафу съемной квартиры, которую они арендовали на новогодние праздники. Тела со множеством ножевых ранений 16-летней и 19-летней жительниц Киева обнаружила владелица жилья. По факту случившегося возбудили дело по части 2 статьи 115 УК Украины («Умышленное убийство»).

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