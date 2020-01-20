Кувейт изменил приговор скрывшейся от суда в посольстве россиянке

Апелляционный суд Кувейта изменил приговор Марии Лазаревой, которая, предположительно, скрывается от местных властей в российском посольстве. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте местной газеты Almajlliss.

Издание пишет, что теперь Лазаревой назначили семь лет тюрьмы по обвинениям в растрате средств. Она также должна выплатить штраф и возместить ущерб совместно с ее арабским партнером по бизнесу в размере 33 миллионов кувейтских динаров (более 108 миллионов долларов).

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В конце прошлого года стало известно, что Лазарева скрылась в посольстве России перед оглашением приговора 11 ноября и осталась там после него. Глава московской торгово-промышленной платы Владимир Платонов и член комитета спасения Марии Лазаревой Владимир Сидоров подтвердили, что россиянка не присутствовала на суде, находясь в «безопасном месте». За день до этого ее приговорили к 15 годам лишения свободы и обязали выполнять «каторжные работы». После отбытия срока заключения суд постановил депортировать россиянку из Кувейта.

Марию Лазареву задержали по подозрению в растрате бюджетных средств Кувейтского портового управления (KPA) в 2017 году. Затем в отношении нее возбудили еще одно уголовное дело — о хищении средств из фонда The Port Fund. Защита считает, что дела против россиянки, единственной женщины-бизнесмена в регионе, сфабрикованы ее конкурентами, незаконно использующими административный ресурс.

В мае 2018 года Лазареву приговорили к десяти годам тюрьмы, однако в июне 2019-го отпустили под залог. Его сумма составила 3,2 миллиона долларов (около 206 миллионов рублей). При этом россиянке не разрешили покидать пределы арабской страны.

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