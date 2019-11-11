Осужденную в Кувейте россиянку приговорили к 15 годам тюрьмы

Россиянку Марию Лазареву, ранее приговоренную к десяти годам заключения в Кувейте и выпущенную под залог, приговорили к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление суда.

В документе говорится, что Лазареву обязали выполнять «каторжные работы». Кроме того, он должна будет вернуть 719 тысяч кувейтских динаров (около 2,4 миллиона долларов) и выплатить еще 2,138 миллиона кувейтских динаров (примерно семь миллионов долларов) вместе с другим обвиняемым по этому делу. После отбытия срока заключения суд постановил депортировать россиянку из Кувейта.

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Марию Лазареву задержали по подозрению в растрате бюджетных средств Кувейтского портового управления (KPA) в 2017 году. Затем в отношении нее возбудили еще одно уголовное дело — о хищении средств из фонда The Port Fund. Защита считает, что дела против россиянки, единственной женщины-бизнесмена в регионе, сфабрикованы ее конкурентами, незаконно использующими административный ресурс.

В мае 2018 года Лазареву приговорили к десяти годам тюрьмы, однако в июне 2019-го отпустили под залог. Его сумма составила 3,2 миллиона долларов (около 206 миллионов рублей). При этом россиянке не разрешили покидать пределы арабской страны.

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