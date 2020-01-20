Вещий сон принес женщине богатство

Жительница американского города Питерсберг, штат Вирджиния, вписала в лотерейный билет увиденные во сне цифры и сорвала джекпот. Об этом сообщает издание UPI.

Несколько лет назад Роуз Джетер (Rose Jeter) увидела во сне цифры 7-12-14-21-27. Американка запомнила их и использовала при игре в лотерею. Именно эту комбинацию она вписала в лотерейный билет, который купила к прошедшему 31 декабря 2019 года розыгрышу.

В результате Джетер сорвала джекпот в 100 тысяч долларов (6,2 миллиона рублей). Представители лотереи сообщили, что шанс выигрыша был один из 278 256.

Ранее сообщалось об американце, сорвавшем куш в лотерее, вписав в билет цифры с номеров чужого автомобиля. Он выиграл 50 тысяч долларов (около трех миллионов рублей) и собирается отдать часть суммы дочери, а остальное отложить на будущее.

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