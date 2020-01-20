Пилоты объяснили необходимость выключать свет в самолете при взлете и посадке

Экипаж самолета выключает основное освещение салона на время взлета и посадки ради безопасности пассажиров на случай чрезвычайной ситуации. Об этом рассказали пилоты гражданской авиации, пишет Daily Star.

«Приглушенный свет позволит вашим глазам заранее приспособиться к темноте — чтобы вы могли сориентироваться, если что-то произойдет, отключится питание и вам придется двигаться к выходу в темноте или дыму», — объяснил необходимость пилот Патрик Смит (Patrick Smith). По его словам, в таком случае также будут более заметны аварийные знаки.

Пилот Рохан Бхатнагар (Rohan Bhatnagar) добавил, что таким образом сокращается время адаптации человеческого глаза к темноте и есть возможность, в случае необходимости, провести эвакуацию пассажиров воздушного судна быстрее.

9 января сообщалось, что пассажирам не следует беспокоиться о тряске во время полета, так как конструкция воздушных судов позволяет в такой ситуации выдержать все нагрузки. «Это похоже на проектирование автомобиля с хорошей подвеской, предназначенной для того, чтобы проехать по дороге с выбоинами», — пояснил пилот пассажирского самолета.

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