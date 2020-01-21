Колокольцев остался главой МВД России

И.о. министра внутренних дел Владимир Колокольцев сохранит пост главы МВД в правительстве Михаила Мишустина. Об этом говорится в указе президента России, опубликованном 21 января на сайте Кремля.

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Указ вступил в силу со дня подписания.

Владимир Колокольцев родился в 1961 году, начал службу в милиции в 1982 году, а в 1989-м окончил Высшее политическое училище МВД СССР в Ленинграде.

В 2007 году Колокольцев был назначен начальником управления внутренних дел по Орловской области. В апреле 2009 года — первым заместителем главы департамента уголовного розыска МВД России. В сентябре того же года он возглавил Главное управление внутренних дел по Москве. В мае 2012 года назначен министром внутренних дел РФ в правительстве Дмитрия Медведева, в 2018-м переназначен на пост указом президента Владимира Путина.

Владимир Колокольцев — генерал полиции, заслуженный сотрудник органов внутренних дел России. Награжден медалями «За отличие в охране общественного порядка», «За доблесть в службе МВД», имеет знак «Почетный сотрудник МВД».

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