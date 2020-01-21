Умерла невестка Никиты Хрущева

В Москве на 86-м году жизни скончалась невестка Никиты Хрущева Галина Шумова, сообщает Telegram-канал Mash.

Тело 85-летней родственницы генсека в квартире на Ломоносовском проспекте нашел ее внук, правнук Хрущева. По информации канала, она умерла из-за остановки сердца. По предварительным данным, смерть была ненасильственной.

Шумова была первой женой Сергея Хрущева, сына политика. В браке родились двое сыновей. Развод состоялся в апреле 1977 года, тогда старшему ребенку было 17 лет, младшему — 2 года. После этого Сергей начал жить с новой избранницей из Душанбе, перевезя ее в Москву. Дети остались с Шумовой.

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