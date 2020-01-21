Сбербанк пережил самую мощную DDoS-атаку в своей истории, передает РИА Новости. Зампред банка Станислав Кузнецов рассказал, что инцидент произошел в самом начале 2020 года.

«2 января 2020 года Сбербанк столкнулся с беспрецедентной DDoS-атакой, которая была в 30 раз мощнее, чем самая мощная атака за всю историю Сбербанка», — отметил он. По словам Кузнецова, нападение провели с помощью автономных умных устройств.

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Заместитель председателя банка пояснил, что атака была нацелена на два ресурса Сбербанка. «Мы выдержали в автоматизированном режиме, никаких последствий, безусловно, не было», — подчеркнул он. Кузнецов добавил, что банк вскоре заявил об этом в правоохранительные органы, передав всю информацию.

По его мнению, атака продемонстрировала, что киберпреступность переходит в новую плоскость и продолжает набирать обороты, а использование технологии 5G по факту грозит новым уровнем рисков в проведении DDoS-атак.

В ноябре 2018 года Сбербанк сообщал о серии из шести мощных DDoS-атак за два дня. Тогда по данным Кузнецова, нападения длились от 27 минут до полутора часов. Преступники провели их с сотни серверов из шести стран, но на исправную работу банка атака не повлияла.

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