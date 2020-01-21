Зеленский пообещал уволить Кличко

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал уволить Виталия Кличко с поста председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА). Об этом сообщает УНИАН.

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Во время церемонии прощания с погибшими в авиакатастрофе в Иране, которая проходила в киевском аэропорту Борисполь, к главе государства подошли активисты. Возмущенные действиями мэра жители Киева потребовали от президента подписать указ об увольнении Кличко. Зеленский в разговоре заявил о готовности это сделать. «Я подпишу», — подтвердил украинский лидер.

В декабре 2019 года Национальная полиция Украины возбудила уголовное производство против главы офиса президента Андрея Богдана из-за его возможного самоуправства при принятии решения об отстранении Кличко с поста председателя КГГА.

Мэр Киева настаивает, что глава президентского офиса грубо нарушил конституцию Украины, когда подал в правительство письмо, ставшее основанием рассмотрения представления об увольнении. Кличко подчеркнул, что такие вопросы находятся исключительно в компетенции президента и правительства.

Кабинет министров согласовал увольнение Кличко с должности председателя КГГА 4 сентября. По словам премьер-министра Украины, постановление вскоре поступило президенту Владимиру Зеленскому, который и принял окончательное решение об отстранении Кличко от занимаемой должности. В тот же день мэр Киева назвал свое увольнение незаконным.

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