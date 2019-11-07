Кличко отреагировал на обвинения в госизмене

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что уголовное дело о государственной измене, открытое против него и двух его помощников, не имеет перспектив. Об этом он рассказал в эфире телеканала Украина, видеозапись опубликована на официальном сайте украинской столицы.

По мнению Кличко, «новости» о начале расследования против него уже три недели, однако только сейчас ее начали распространять в СМИ его политические конкуренты. «Перспективы это дело не имеет, я уверен. И мне очень смешно, что там речь идет еще и о якобы госизмене. Пусть проверяют!» — заявил политик.

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6 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей. Расследование начато по факту возможной государственной измены и хищений при застройке украинской столицы.

Ранее также сообщалось, что НАБУ возбудило дело против Кличко по подозрению в хищении бюджетных средств при реконструкции Шулявского моста в Киеве. Сообщалось, что дело было возбуждено по требованию Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС).

В сентябре украинское правительство согласовало увольнение Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации. По словам премьер-министра страны Алексея Гончарука, постановление вскоре поступило президенту Владимиру Зеленскому, который и принял окончательное решение об отстранении Кличко от занимаемой должности. В тот же день мэр Киева назвал свое увольнение незаконным.

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