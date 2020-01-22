Путин вернул своего бывшего полпреда на Северном Кавказе в армию

Бывший полномочный представитель главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Александр Матовников назначен заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил. Указ, возвращающий Матовникова в армейское командование, подписал президент Владимир Путин, документ опубликован в среду, 22 января, на сайте Кремля.

«Назначить генерал-лейтенанта Матовникова Александра Анатольевича — заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками, освободив его от занимаемой должности», — говорится в тексте указа.

Ранее в январе стало известно, что Путин планирует освободить от должности генпрокурора Юрия Чайку, чтобы сделать его новым полпредом на Северном Кавказе. «Там, конечно, нужен человек такого уровня, как вы, и с такими знаниями и опытом работы, как у вас», — обратился глава государства к бывшему генпрокурору в ходе встречи.

Матовников был назначен полпредом президента в СКФО в июне 2018 года. До этого он был командиром сил Специальных операций (ССО), вся его предыдущая служба связана с Центром специального назначения ФСБ, где он проходил службу в управлении «А» («Альфа»). Кроме того, как сообщали источники принадлежащего Григорию Березкину РБК, Матовников входил в ближний круг Путина и пользовался его личным доверием.

В декабре 2017-го военачальник был удостоен звания Героя России на торжественной церемонии в Кремле, где Путин награждал участников российской военной операции в Сирии. Это стало первым появлением Матовникова на публике.

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