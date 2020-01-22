Мужчина примерил утягивающее белье и поделился ощущениями

Мужчина примерил разные модели утягивающего белья и поделился своими ощущениями. Кадры с фотосессии и его рассказ публикует The Sun.

35-летний свадебный пианист Крис Дэвис (Chris Davies) поучаствовал в фотосессии в корректирующем мужском белье. Он примерил несколько моделей и рассказал, какие подошли ему больше всего. В частности, Дэвису понравились боксеры на высокой талии, которые визуально убрали несколько дюймов живота, при этом не сковывая его движений.

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Также пианист примерил черный корсет, предназначенный для торжественных мероприятий. «Я не надел бы его на свидание в ресторан, потому что после первого же блюда его придется расстегнуть», — раскритиковал он изделие.

Затем мужчина показал свое отношение к компрессионной белой майке: на фото он стоит с улыбкой и показывает жест «палец вверх». «Майка очень плотная, но комфортная. Я бы точно надел ее под свою рубашку», — отметил Дэвис.

Пользователи сети посмеялись над кадрами со съемки. «Такой белье называется "убийца страсти"», «Иди просто похудей», — шутили они.

В июле 2019 года британский писатель участвовал в эксперименте, во время которого он прогулялся по улице в откровенном женском топе. Писатель признался, что всю дорогу ощущал себя голым и физически, и эмоционально: «Возможно, этот мир еще не готов к мужчинам в топах бандо, но однажды это станет нормальным. Никто не обещал, что задавать тренды легко».

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