Женщина вышла на улицу в самодельном топе из фольги и поделилась ощущениями

Женщина вышла на улицы Лондона в самодельном топе и поделилась ощущениями. Ее рассказ приводит The Sun.

Модель Джессика Мэтьюз вдохновлялась розовым силиконовым топом, в котором популярная актриса Зендая появилась на премии Critics’ Choice Awards. Топ изготовил американский бренд Tom Ford, он стоил 11,5 тысячи фунтов стерлингов (925 тысяч рублей). Для создания собственного топа Мэтьюз понадобились фольга, краска и лента, которые обошлись ей в 20 фунтов стерлингов (1,5 тысячи рублей).

Фото опубликовано @tomford

Смастерив и примерив вещь, женщина отправилась в город. Во время прогулки поделка начала спадать. «Фольга определенно не подходит для ветреного дня. Я уверена, что некоторые туристы пялились на меня», — порассуждала модель.

Чтобы согреться, экспериментатору пришлось зайти в кафе. «У меня была оголенная спина, поэтому я замерзла, — пояснила она. — Зендая выглядела потрясающе на премии, но этот наряд создан исключительно для такого солнечного места, как Лос-Анджелес».

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Пользователи сети неоднозначно отреагировали на наряд Мэтьюз. «Она совсем заледенела! Я бы волновался, если бы моя девушка вышла на улицу в фольге. Но дизайнерский топ выглядит также плохо, а она хотя бы сэкономила», — прокомментировал фотографии фитнес-тренер Джеймс Кинг. «Мне нравится креативность, к тому же во время обеда вы можете использовать эту фольгу по назначению», — пошутила еще одна юзерша Александра Деметриу.

В июле 2019 года британский писатель участвовал в эксперименте, во время которого он прогулялся по улице в откровенном женском топе. Мужчина признался, что всю дорогу ощущал себя голым: и физически, и эмоционально. «Возможно, этот мир еще не готов к мужчинам в топах бандо, но однажды это станет нормальным. Никто не обещал, что задавать тренды — легко», — высказался мужчина.

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