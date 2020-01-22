Путин раскритиковал зарплаты врачей

Большая разница в зарплатах между обычными врачами и руководителями медицинских учреждений — это несправедливо, такого не должно быть. Об этом на встрече с представителями общественности Липецкой области заявил президент Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«Нужно, чтобы структура в медицинском учреждении была, все- таки, справедливой», — сказал он, раскритиковав нынешнюю систему оплаты труда медработников.

По его словам, регионы надо переводить на отраслевую систему, когда у человека есть определенный постоянный оклад. При этом стимулирующие выплаты и компенсационные доплаты должны остаться. Путин предложил создать единый перечень таких надбавок по всей России, чтобы они «не разнились от региона к региону в разы».

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