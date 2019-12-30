В России предложили новый вариант методики расчета средних зарплат врачей

Рассчитывать среднюю зарплату врачей необходимо без учета доходов руководства медучреждений в связи с существенным разрывом между этими суммами. С таким предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.

«Необходимо выделить из всех подсчетов заработных плат зарплату главного врача, заместителей главного врача, чтобы их заработная плата не влияла на заработную плату врачей, которые работают в больнице и поликлинике», — отметил Володин, обратив внимание на разницу между зарплатами врачей и руководителей медучреждений.

«Разные [зарплаты] — еще исходя из того, что главный врач назначает эту заработную плату», — добавил Володин.

Также Володин предложил комплекс мер для повышения престижа профессии врача и создания условий для привлечения молодых специалистов. По мнению спикера, медучреждения должны оплачивать молодым специалистам жилье, а также предоставлять «какие-то мотивирующие факторы, влияющие на желание прийти работать в больницу».

В России до 2024 года планируется реализовать нацпроект «Здравоохранение», одной из целей которого является снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста и увеличение продолжительности жизни россиян до 78 лет. На проект планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Он призван решить, в частности, проблему нехватки медицинского персонала в стране. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — министр здравоохранения Вероника Скворцова.

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