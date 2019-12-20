В правительстве объяснили разрыв в зарплатах врачей в регионах России

Разница в зарплатах врачей в регионах России связана c разными порядками установления окладов, объяснила вице-премьер Татьяна Голикова. Ее слова приводит ТАСС в пятницу, 20 декабря.

По словам Голиковой, оклады устанавливаются как на уровне субъекта, так и на уровне руководителя медицинской организации. Она также посетовала на то, что не в каждом регионе придерживаются отраслевых рекомендаций по зарплатам, которые ежегодно готовит специальная комиссия при правительстве.

Она напомнила, что ранее президент поручил прийти к единообразию в системе оплаты труда. «Это решение будет реализовано после поправок, которые будут приняты в Трудовой кодекс, и окончательное решение — сентябрь 2020 года», — уточнила вице-премьер.

Ранее в пятницу депутат Госдумы Василий Власов предложил освободить российских сельских врачей от уплаты подоходного налога (НДФЛ) с зарплаты. По его мнению, сегодня медицинские работники не ощущают достаточной поддержки, поэтому их число в регионах снижается.

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции 19 декабря призвал избавиться от несправедливой разницы в оплате труда рядовых и главных врачей.

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