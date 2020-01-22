Российский пожарный погиб при взрыве газового баллона в горящем здании

В подмосковной деревне Петровское произошел пожар, при тушении которого взорвался газовый баллон и погиб пожарный. Еще трое спасателей пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС России.

«При выполнении служебных обязанностей в результате хлопка газовоздушной смеси погиб один пожарный, еще трое обратились за медицинской помощью», — сообщили в ведомстве.

Ранее крупный пожар произошел в поселке Причулымский Асиновского района Томской области. В результате пожара погибли 11 человек. Здание использовалось как общежитие для граждан КНР, Таджикистана и Узбекистана. Предварительной причиной возгорания назвали короткое замыкание. Предположительно, в строении загорелся обогреватель. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

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