Российский пожарный погиб при взрыве газового баллона в горящем здании

В подмосковной деревне Петровское произошел пожар, при тушении которого взорвался газовый баллон и погиб пожарный. Еще трое спасателей пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС России.
«При выполнении служебных обязанностей в результате хлопка газовоздушной смеси погиб один пожарный, еще трое обратились за медицинской помощью», — сообщили в ведомстве.
Ранее крупный пожар произошел в поселке Причулымский Асиновского района Томской области. В результате пожара погибли 11 человек. Здание использовалось как общежитие для граждан КНР, Таджикистана и Узбекистана. Предварительной причиной возгорания назвали короткое замыкание. Предположительно, в строении загорелся обогреватель. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).