Россиянин заставил ребенка смотреть порно и сел на 18 лет

Житель Карымского района Забайкальского края приговорен к 18,5 года лишения свободы: он заставлял малолетнего ребенка смотреть порнографию и совершил в отношении него действия сексуального характера. Об этом в среду, 22 января, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1,5 года.

По версии следствия, подсудимый работал таксистом и в какой-то момент познакомился с женщиной. Позже она переехала к нему вместе со своими детьми. Когда мать отсутствовала дома, мужчина заставил младшего ребенка смотреть порнографию и под угрозой убийства совершил в отношении потерпевшего насильственные действия сексуального характера.

В ходе процесса подсудимый не признал свою вину и отказался от дачи показаний.

В ноябре 2019 года сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд приговорил местного жителя Игоря Смирнова к 17 годам лишения свободы за съемку порнографии с участием маленькой дочери.

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