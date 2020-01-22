Молдавия платила депутатскую зарплату объявленному в розыск мужу Жасмин

Муж певицы Жасмин Илан Шор, объявленный Молдавией в международный розыск за кражу 700 миллионов долларов, несколько месяцев получал зарплату в качестве депутата парламента республики. Об этом в среду, 22 января, сообщает EADaily.

Генеральный секретарь молдавского парламента Адриан Албу обратился в юридическую комиссию с требованием выпустить распоряжение, чтобы Шору прекратили выплачивать зарплату, пособия и компенсации до тех пор, пока он не приступит к исполнению обязанностей народного избранника.

Шор уехал в Израиль после смены власти в Молдавии. Кишинев объявил его в международный розыск по делу о хищении банковских средств, а также за незаконное пересечение границы. Шор выиграл выборы в парламент Молдавии в феврале 2019 года.

В 2017 году бизнесмена приговорили к 7,5 года тюрьмы по делу о хищении 700 миллионов долларов из трех молдавских банков, но он обжаловал приговор.

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