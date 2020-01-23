Богатейший россиянин потратил миллиарды на Антарктиду

Бизнесмен Леонид Михельсон, которого издание Forbes по состоянию на январь 2020 года считает богатейшим россиянином, потратил на Антарктиду четыре миллиарда рублей, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

В середине января он продал долю в «Новатэке», принадлежащую лично ему. За 0,74 процента акций он получил 17,7 миллиарда рублей. Михельсон объяснил журналистам, что собирается потратить эти деньги на личные проекты.

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Одним из них станет зимовочный комплекс для антарктической станции «Восток». У действующего износ достиг 90 процентов. В 2020 году отмечается 200-летие открытие континента, в связи с этим государство решило построить новое здание стоимостью семь миллиардов рублей. Михельсон решил стать инвестором этого проекта.

Строительство оборудования для комплекса уже началось на заводе под Санкт-Петербургом. Также сейчас на станцию направляется груз топлива и частей для строительства.

Совладелец и председатель правления «Новатэка» Михельсон занимает 36 строчку в списке богатейших людей мира. Forbes оценивает его состояние в 26,4 миллиарда долларов. Ранее издание называло его самым успешным российским предпринимателем прошлого десятилетия. В 2010-х годах его состояние выросло на 22,6 миллиарда долларов.

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