Авиапассажир положил руку в брюки спящей соседки и привлек внимание полиции

Авиапассажир положил руку в брюки спящей соседки и привлек внимание правоохранительных органов. Об этом сообщает Independent.

Инцидент произошел на борту самолета Spirit Airlines, выполнявшем рейс Атланта — Детройт. Мужчина, имя которого не раскрывается, прикосновениями разбудил сидевшую рядом 22-летнюю девушку. По информации издания, последняя проснулась после того, как незнакомец просунул руку в ее штаны со спины.

Осознав происходящее, пассажирка с криком вскочила с места и отправилась к бортпроводникам с требованием отсадить домогавшегося попутчика. Однако к тому времени самолет уже готовился к посадке в аэропорту назначения, и пострадавшей пришлось провести остаток полета рядом с обидчиком.

По прилете в Детройт девушка написала заявление о сексуальном домогательстве в полицию. В настоящий момент правоохранители ведут расследование инцидента.

В декабре 2019 года пассажирку поезда, путешествующую по Англии, арестовали за сексуальные домогательства и нарушение порядка. Как рассказали в транспортной полиции Великобритании, 24-летняя девушка начала приставать к двум мужчинам в ночном поезде, постоянно что-то выкрикивала и надоедала окружающим.

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