Мужчина больше двух месяцев просидел в винной бочке на высоком столбе

Житель ЮАР больше двух месяцев просидел в винной бочке на высоком столбе, чтобы поставить новый рекорд. Об этом сообщает новостной портал Sky News.

21 января Вернон Крюгер (Vernon Kruger) обновил собственный рекорд, установленный в 1997 году, и просидел в 500-литровой бочке из-под вина 67 дней. На этот раз он планирует провести на высоте 24 метров на 13 дней дольше. По его словам, теперь, когда у него есть смартфон и соцсети, сидеть в бочке гораздо проще.

Крюгер ежедневно разминается под руководством тренера, который находится внизу. Разминка крайне важна, поскольку ему приходится спать в позе зародыша. «Удивительно, насколько наш организм легко ко всему приспосабливается. Первая неделя была самой сложной, а затем я ко всему приноровился, — рассказывает он. — Не то чтобы я спал всю ночь, но пару часов мне удается здесь вздремнуть».

Также у него есть группа помощников, которая снабжают его всем необходимым. «Местные рестораны приносят мне еду, так что я питаюсь разнообразно, — говорит он. — Все это доставляют мне в ведре с помощью тросов, в том числе и спальные принадлежности». По его словам, каждый, кто захочет бросить себе подобный вызов, должен подготовиться не только физически, но и морально.

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