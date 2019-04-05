Мужчина пел 106 часов подряд ради рекорда и потерпел фиаско

Певец из Доминиканской Республики выступал 106 часов подряд ради мирового рекорда, но представители Книги рекордов Гиннесса признали его попытку неудачной. Об этом сообщает информационный портал Univision.

Карлос Сильвер (Carlos Silver) начал петь в среду, 29 марта, а завершил выступление в среду, 3 апреля, в 10 часов утра по местному времени. За это время он исполнил более пяти тысяч песен. Все это время семья и публика поддерживали доминиканца.

Как только мужчина закончил петь, его забрала скорая помощь. В больнице у Сильвера начались галлюцинации, вызванные недосыпом, голодом и усталостью.

Мировой рекорд принадлежит индийскому певцу Сунилу Вагмаре (Sunil Waghmare), и Сильвер действительно пел на час дольше его. Однако наблюдатели сочли, что он делал слишком большие перерывы между песнями. По регламенту, певец может отдыхать не более 30 секунд, доминиканец же замолкал примерно на две минуты.

Это уже вторая попытка доминиканца побить рекорд. Он собирается попробовать еще раз.

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