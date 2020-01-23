Иран призвал россиян вновь летать над своей территорией

Иран призвал россиян вновь летать над территорией своей страны. О возможности возобновления воздушных рейсов в четверг, 23 января, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

По информации авиационных властей Ирана, безопасность полетов нормализована после установления основных причин крушения украинского лайнера. Более того, в Иране готовы принять все возможные меры для обеспечения сотрудничества в изменении рейсовых маршрутов, а также расписания вылета и прилета, внесенных российскими перевозчиками.

Рано утром 8 января самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс PS-752, загорелся и упал через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана. В результате катастрофы погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. 11 января Иран признал, что сбил самолет по ошибке.

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