Защищавшийся от пчелы майор космических войск России оспорил выговор начальства

Военный суд признал незаконным и отменил выговор майору Игорю Ряскову из войсковой части, относящейся к космическим войскам России в поселке Знаменка-1 Тамбовской области. Он был привлечен к дисциплинарной ответственности за размахивание руками во время подъема флага на утреннем построении, сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, 25 мая 2019 года во время доклада командиров подразделений о наличии личного состава и готовности к хозяйственному дню, а также при подъеме государственного флага Рясков «неоднократно поднимал руки и вытирал лицо». По мнению командования, своими действиями майор нарушил требования устава вооруженных сил РФ, который регламентирует строевую стойку во время исполнении команды «смирно».

Рясков объяснил, что размахивал руками, чтобы «отогнать мух», но начальство ему не поверило и объявило выговор. Майор оспорил его в суде, уточнив, что вместо мухи была пчела, которая могла его ужалить. Майор заявил, что защищался от насекомого, так как у него аллергия на пчелиный яд, и укус мог привести к анафилактическому шоку.

Лейтенант, находившийся на построении, подтвердил, что вокруг майора летала пчела. Кроме того, аллергию у Ряскова подтвердила выписка из амбулаторной карты, а врач-аллерголог рассказал, что майору не рекомендовано находиться в лесу без инсектицидов.

В итоге суд решил, что Рясков размахивал руками в состоянии крайней необходимости, поскольку укус насекомого был опасен для его жизни и здоровья.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru