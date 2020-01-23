Сбербанк и Rambler проанализировали зимние каникулы россиян

Сбербанк и портал Rambler (входит в экосистему Сбербанка) выяснили, как россияне провели зимние каникулы. Так, около тысячи клиентов Сбербанка, которые отправились на отдых за границу, обратились за медицинской помощью по страховым полисам. Были зафиксированы обращения клиентов, у которых произошли бытовые аварии с застрахованным жильем. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Участники опроса портала Rambler ответили на вопрос, где они провели новогодние каникулы. Так, 78 процентов респондентов в дни праздников остались дома, по 6 процентов провели длинные выходные за границей и на даче, а 5 процентов остались в стране, но отправились в другой город. Еще 3 процента использовали новогодние праздники, чтобы навестить друзей, а 2 процента побывали в домах отдыха. Опрос проходил с 17 по 21 января 2020 года,

Не занимались во время зимних каникул спортом 63 процента участников опроса. Оставшиеся 37 процентов предпочли провести праздничные дни активно, а не сидя перед телевизором. Из них 25 процентов признались, что просто гуляли на свежем воздухе, играли с детьми, а 5 процентов респондентов катались на лыжах, сноуборде и коньках. Еще столько же занимались фитнесом или бегали. Плавали или погружались под воду с аквалангом 2 процента опрошенных.

Новогодние праздничные дни без травм завершились для 92 процентов участников опроса. У 5 процентов занятия спортом стали причиной незначительных синяков и ушибов, а вот 3 процента серьезно пострадали.

По данным СК «Сбербанк страхование», самой популярной страной у российских путешественников в новогодние каникулы 2020 года стал Таиланд. Из этой же страны чаще всего компания получала обращения о страховых случаях: более 50 процентов всех обращений за медпомощью поступили из королевства.

Всего с 28 декабря 2019 года по 9 января 2020 года в СК «Сбербанк страхование» в рамках программы «Страхования путешественников» обратилось более тысячи человек. Это на 30 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самые распространенные заболевания туристов — ОРВИ, гастрит, колит, высокая температура, а также травмы — порезы и ушибы.

В новогодние праздники жилье зачастую остается без присмотра, поэтому возникают различные риски. Первое место в рейтинге обращений по страховым случаям, связанным с жильем, заняли заливы квартир. На долю этих происшествий приходится почти 69 процентов. Стихийные бедствия стали причиной 10 процентов обращений, пожары — 9,5 процентов, 9 процентов пришлись на нанесение вреда имуществу. В 2,5 процента случаев клиенты обращались в связи с противоправными действиями третьих лиц.