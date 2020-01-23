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Муж Маргариты Симоньян рассказал о ее самочувствии

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Тигран Кеосаян
Тигран Кеосаян

Режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян рассказал о самочувствии его супруги, главного редактора RT Маргариты Симоньян. В комментарии Teleprogramma.pro муж журналистки заверил, что все под контролем.

«Спасибо, хорошо себя чувствует. Нет, она не в больнице», — отметил Кеосаян, комментируя состояние супруги. Вдаваться в детали и обсуждать причины произошедшего он отказался.

Днем 22 января несколько изданий сообщили, что Симоньян госпитализировали на скорой помощи из администрации президента России на Старой площади в институт имени Н.В. Склифосовского. По предварительной информации, она почувствовала себя плохо во время совещания.

Позже появилось уточнение о том, что журналистка находится в реанимации для экстренных больных со спонтанным пневмотораксом. Утверждалось, что врачи решают, как ее лечить и допускают необходимость операции. Спонтанный пневмоторакс — это резкое скопление воздуха вокруг легких.

После новостей о госпитализации главред RT пошутила в Telegram о том, что «у нее нет и не может быть сердечного приступа по той простой причине, что у нее нет сердца».

В июне 2019 года, когда Симоньян была беременна, ее госпитализировали после эфира на радиостанции «Эхо Москвы». В коридоре она встретилась с юристкой Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь, между женщинами произошел словесный конфликт. Тогда журналистка несколько дней провела под присмотром медиков.

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Предыстория: Уточнен диагноз госпитализированной Маргариты Симоньян
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