Уточнен диагноз госпитализированной Маргариты Симоньян

Главного редактора RT Маргариту Симоньян госпитализировали в институт имени Н.В. Склифосовского со спонтанным пневмотораксом, уточняет издание Baza в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что у руководителя RT диагностировали проблемы с сердцем.

В настоящее время Симоньян находится в реанимации для экстренных больных, где врачи решают, как ее лечить. Baza отмечает, что, возможно, пациентке может понадобиться операция.

Спонтанный пневмоторакс — это резкое скопление воздуха вокруг легких. При этом больной ощущает боль в груди, из-за чего болезнь можно спутать с сердечными проблемами.

Симоньян стало плохо во время совещания. Скорую помощь вызвали к зданию администрации президента России на Старой площади.

После новостей о госпитализации главред RT отшутилась в Telegram, что «у нее нет и не может быть сердечного приступа по той простой причине, что у нее нет сердца».

В июне 2019 года беременная Симоньян была госпитализирована после эфира на радиостанции «Эхо Москвы». Перед этим журналистка встретилась с юристкой Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь. Тогда Симоньян несколько дней провела под присмотром медиков из-за угрозы для дальнейшего развития плода. В октябре 2019 года главный редактор телеканала родила дочь, которую назвали Маро.

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