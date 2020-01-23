Россияне ринулись бронировать летние туры в Турцию

Российские туристы массово ринулись бронировать летние туры в Турцию: спрос на отдых в этой стране вырос в пять раз. Об этом свидетельствуют результаты исследования туроператора Tez Tour, поступившие в распоряжение «Ленты.ру».

Эксперты проанализировали бронирования путевок на даты летних месяцев более чем по 30 направлениям. Выяснилось, что популярность Турции у россиян в сравнении с данными прошлого года выросла в пять раз. Кроме того, более востребованными стали Италия, Испания и Болгария: на эти страны в 2020 году спрос увеличился в 2,5, 3,7 и два раза соответственно.

В четыре раза больше туристов также решили провести отпуск в Греции и на Кипре.

Отмечается, что повышенный интерес к путешествиям объясняется благоприятным курсом зарубежных валют и желанием забронировать туры по наиболее выгодным ценам. «В последние годы туристы стремятся спланировать свой летний отпуск как можно заранее. Это объясняется не только желанием сэкономить, но и забронировать места в популярных отелях, в которых в сезон возможен дефицит мест», — пояснили представители Tez Tour.

Турция считается любимым направлением для путешествий у россиян. Ежегодно страну посещает более четырех миллионов туристов из России, и это число постоянно растет. Так, по словам президента Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируза Баглыкайя, в 2018 году поток российских туристов вырос более чем на 26 процентов и составил 5,96 миллиона человек.

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