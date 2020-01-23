«Звезда» построит самые большие суда в России и даст толчок всей отрасли

Каждый заказ, размещенный на судоверфи «Звезда» интересен и уникален, при этом работники нового предприятия получают опыт в ходе строительства каждого судна. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор судоверфи «Звезда» Сергей Целуйко. По словам главы предприятия, танкеры типа «Афрамакс», которые сейчас строятся на судоверфи — это самые большие суда, которые когда-либо создавались в России.

«По контракту первый танкер мы должны спустить на воду в мае, сдать — в сентябре-октябре. Но мы постараемся выполнить работы с опережением, — отметил Сергей Целуйко. — Танкеры таких размеров не делали даже в Советском Союзе, их водоизмещение — 114 тысяч тонн, длина — 258 метров, ширина — 46 метров. И конечно же, наиболее масштабный проект — атомный ледокол "Лидер" — самый крупный, самый мощный ледокол в мире, уникальный с точки зрения автоматизации, с абсолютно новым типом силовой установки».

Глава «Звезды» подчеркнул, что руководство страны ставит масштабные стратегические задачи — по развитию Северного морского пути, освоению арктических месторождений углеводородов. Это — крупные проекты, для реализации которых и потребуются крупнотоннажные суда. А в России верфей, обладающих технологическими возможностями по строительству крупнотоннажных судов, не было. Именно для данного сегмента и создается судостроительный комплекс «Звезда».

«В целом необходимые технологии и опыт строительства на российских верфях имеется, и он очень позитивный, — прокомментировал инновационное и технологическое развитие предприятия Сергей Целуйко. — Так, например, у нас успешно строятся ледоколы и другие высокотехнологичные суда. С другой стороны, на отечественных верфях до настоящего момента действительно не производился целый ряд судов различных типов, которые сейчас весьма востребованы. В частности, суда для перевозки сжиженного природного газа или суда, работающие на газомоторном топливе».

По словам руководителя «Звезды», для освоения наиболее современных технологий в судостроении предприятие идет по пути локализации в кооперации с ведущими зарубежными верфями, имеющими необходимый опыт. Сотрудничество имеет различные формы — от создания совместных предприятий до договоров на обучение персонала. В ходе работы с партнерами судостроительный комплекс осваивает апробированные и наиболее современные технологические решения, обучает своих специалистов, получаем консультационную поддержку.

«Строительство верфи "Звезда" будет иметь значительный мультипликативный эффект для всей российской промышленности, — прокомментировал синергетическое значение «Звезды» для отечественной экономики Сергей Целуйко. — Производство транспортных судов и ледоколов позволит провести модернизацию оборудования на многих десятках, если не сотнях предприятий, в первую очередь — Дальнего Востока, создать мощный судостроительный кластер в стратегически важном регионе, близком к рынкам АТР, которые считаются осью мировой экономики. Плюс при этом создаются тысячи квалифицированных рабочих мест, повышается общий профессиональный уровень специалистов, в региональный бюджет идут налоги».

По убеждению Сергея Целуйко, к своему десятилетию «Звезда» подойдет самым крупным предприятием отрасли, которое будет перерабатывать 330 тысяч тонн металла в год с опытом сдачи десятков судов. «Думаю, что "Звезда" станет центром для предприятий-спутников, которые работают на обеспечение верфи», — завершил мысль глава судоверфи.

