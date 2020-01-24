США раскрыли последствия иранского обстрела американских баз в Ираке

В результате нанесенного Ираном ракетного удара по двум американским базам в Ираке 34 военнослужащих США получили контузию. Последствия обстрела раскрыл официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, передает ТАСС.
По его словам, часть пострадавших солдат направили на реабилитацию в Германию, после чего они вернулись в США.
«Девять военнослужащих, транспортированных в Германию, до сих пор находятся там для оценки лечения. Один военнослужащий, отправленный в Кувейт, вернулся в Ирак», — отметил Хоффман.
В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Это стало ответом на гибель в Багдаде в результате авиаудара США командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Операция получила название «Мученик Сулеймани».
Позднее иранский генерал Амир-Али Хаджизаде заявил, что ракетные удары стали началом серии атак по американским базам во всем регионе. Он подчеркнул, что настоящей местью за убийство Сулеймани будет изгнание США с территории Ближнего Востока.