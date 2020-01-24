Основателя Faberlic назначили главой политической партии

Основатель компании Faberlic Алексей Нечаев возглавит новую партию, название которой пока не разглашается. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на предпринимателя Александра Дованкова, бывшего совладельца компании.

По предварительным данным, новая партия будет право-либерального толка с ориентацией на городскую молодежь. Съезд намечен на 1 марта 2020 года, документы на него были поданы в декабре 2019 года. После регистрации партия намерена принять участие в выборах разного уровня в более чем 20 регионах России, в том числе в Госдуму.

Источник «Коммерсанта», близкий к Кремлю, рассказал, что о создании партии знают в администрации президента. Он также подтвердил, что партия рассчитана на «городской образованный средний класс, на аудиторию 18-30 лет, которую в том числе можно перехватить у протестной улицы». Даванков считает, что у партии избирателем будет молодежь, «которая не представлена в политике».

Ранее сообщалось, что один из создателей и директор по продукту игры World of Tanks компании Wargaming Вячеслав Макаров, анонсировавший создание Партии прямой демократии, решил оставить «Танки» ради политики. По его словам, он понял, что совмещать деятельность в компании с политической активностью будет сложно, поэтому на какое-то время сосредоточит усилия на работе по созданию партии и ее развитии.

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