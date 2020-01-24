В России появится новый вид супермаркетов, его концепцию уже начал разрабатывать немецкий ретейлер Globus. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источники.

В настоящее время компания специализируется на гипермаркетах, средняя площадь которых составляет 10-12 тысяч квадратных метров. Однако с конца 2019 года сеть начала разрабатывать концепцию новых магазинов формата, который приближен к супермаркетам. Такие торговые точки будут иметь площадь около тысячи квадратных метров.

По официальным данным, в 2020-2021 годах Globus не планирует открывать магазины нового формата. Однако, как следует из декабрьской внутренней презентации компании, показанной на встрече с сотрудниками, она может приступить к поискам площадок для новых торговых точек уже в середине марта текущего года. Согласно внутренним документам, в России планируется открыть как минимум три магазина нового формата. В случае успеха проекта их количество может возрасти.

Сеть Globus работает в России с 2006 года. Немецкая компания специализируется на ценовом сегменте выше среднего. В настоящее время у Globus 16 торговых точек на территории страны.

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