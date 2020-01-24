Найден способ предотвратить смертельную стадию рака

Ученые Института экспериментальных и клинических исследований Университета Лувена в Бельгии выяснили, что раковые клетки накапливают липиды и таким образом становятся склонными к метастазированию — возникновению вторичных опухолевых очагов, что является смертельной стадией заболевания. Ключевую роль в этом играет специфическая молекула, которую можно отключить и предотвратить формирование метастазов. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи определили, что соединение, называемое трансформирующим ростовым факторов бета (TGF-beta2), играет ключевую роль в накопление липидов и агрессивность раковых клеток. Также оказалось, что эти процессы взаимно усиливают друг друга. Липиды формируют запас энергии, которые клетки используют для своего распространения. Жирные кислоты позволяют им выжить в условиях, которые в норме губительны для дефектных тканей.

Специалисты продемонстрировали, что подавление TGF-beta2 или транспорта жирных кислот позволяет уменьшить инвазивность опухолей и предотвратить метастазирование. Полезным может оказаться новый препарат, который в настоящее время тестируется для лечения ожирения.

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