Дизайнера свадебного наряда Меган Маркл подняли на смех за нелепую работу

Пользователи сети подняли на смех известного дизайнера Клэр Уэйт Келлер за нелепую работу. На негативные отзывы в соцсетях обратили внимание в Daily Mail.

21 января в Париже состоялся показ Givenchy, который, по традиции, завершился «выходом невесты». Ею стала супермодель Кайя Гербер, которая вышла на подиум с огромной белой фатой на каркасе, покрывающей ее спину и голову. На ней также было пышное платье свободного кроя из белого кружева.

Модельер Келлер — автор свадебного платья жены принца Гарри Меган Маркл — рассказала, что при создании наряда для Givenchy она вдохновлялась цветущим садом.

Пользователи соцсетей возмутились, что такая фата делает Гербер «огромной». «Я ненавижу это платье, можно подумать, что это две скатерти, сшитые монахинями», — высказалась одна пользовательница. «Фата выглядит как топпер для торта из 90-х», — пошутила другая. «В этом модель выглядит нелепо», — согласилась третья.

В мае 2018 года, после свадьбы Меган Маркл и принца Гарри, стало известно, почему невеста отдала предпочтение именно наряду Клэр Уэйт Келлер. Выяснилось, что дизайнер из Givenchy — феминистка и ярая защитница равноправия полов. Маркл решила поддержать Келлер и таким образом публично выразить свое уважение женщинам-дизайнерам.

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