Гомофоба осудят за убийство шваброй российских пенсионеров-геев

В кубанской станице Ильская 24-летний местный житель Александр Фет-Оглы пойдет под суд за убийство шваброй двух пенсионеров. Об этом в пятницу, 24 января, сообщает прокуратура Краснодарского края; ранее была опубликована информация, что приоритетной версией преступления считают гомофобию, а пенсионеры были геями.

По версии следствия, в январе 2019 года Фет-Оглы распивал спиртные напитки в гостях у двух мужчин. В какой-то момент обвиняемый уснул, а проснулся от того, что один из потерпевших, 71-летний мужчина, пытался снять с него штаны. Между ними произошла ссора, в ходе которой он избил пенсионера до смерти.

Чтобы скрыть преступление, Фет-Оглы избил руками, а также деревянной шваброй и металлическим совком второго пенсионера, которому было 64 года. От множественных ударов мужчина скончался на месте.

Уголовное дело по пунктам «а», «к» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление») направлено в суд. Фет-Оглы находится под стражей. Ему грозит от 8 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

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