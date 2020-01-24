Меркель обрадовалась подарку Эрдогана

Видео: @sashakots / Twitter

Канцлер Германии Ангела Меркель обрадовалась подарку турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Видео в своем Twitter-аккаунте опубликовал корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

Кадры сняты на совместной пресс-конференции двух лидеров. Меркель вручили коробку, из которой она вытащила позолоченное зеркало. Она радостно посмотрелась в него и положила обратно.

Ранее журналисты отметили, что Эрдоган разделся на встрече с канцлером. Это произошло во время международной конференции по Ливии 19 января. Политики выстроились перед фотографами для совместного снимка, однако в последний момент президент Турции, прибывший на встречу в пальто, решил раздеться.

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