Появилась запись обсуждения в правительстве Украины «товарищей папуасов»

В интернете появилась аудиозапись, которая, как утверждается, была сделана на совещании в правительстве Украины в сентябре 2019 года. Об этом сообщает «Страна.ua».

Премьер-министр Алексей Гончарук с коллегами обсуждали тарифы на газ. Тогда шли переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о выделении Украине кредитного транша, одним из условий была отмена специальных цен на газ для населения и установление одинаковой рыночной цены и для жителей, и для предприятий.

Глава правительства полагал, что МВФ не согласится перенести рыночные цены на газ на окончание отопительного сезона. «Если бы ты был на их месте, то сказал бы "товарищи папуасы"», — говорит на пленке голос, который приписывают премьер-министру.

«Если я тебе, парень, сейчас позволю уйти в весну, а потом весной в это сыграть, то нет никаких гарантий, что когда придет осень, то ты опять не отыграешь», — предположил Гончарук реакцию МВФ на это предложение.

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Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев предлагал, чтобы местные власти закупили газ на весь отопительный сезон, и при этом действующая цена сохранилась. Министр регионального развития Алена Бабак настаивала, что не у всех есть на это деньги. В разговоре также участвовали министры экономики, энергетики и замминистра финансов.

Как отмечает издание, стало очевидно, что идея заставить местные советы закупать газ на месяцы вперед не сработала. По мнению экспертов, могла быть достигнута следующая договоренность: Украина ставит любую цену на газ, но не получает до этого времени кредит.

В январе в сети появились предполагаемые записи совещаний в правительстве Украины, на которых, как утверждалось, Гончарук критически высказывался о понимании экономики президентом Владимиром Зеленским и предлагал объяснять ему ее на примере салата оливье. Себя премьер называл профаном. После скандала премьер-министр подал заявление об отставке, но глава государства решил «дать ему шанс».

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