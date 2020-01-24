Путин надел фуражку на голову офицера и восхитил палестинцев

Видео: t.me/RIAKremlinpool

Президент России Владимир Путин поднял упавшую фуражку палестинского офицера, вызвав восхищение среди местных жителей. Соответствующие кадры видео были опубликованы Telegram-каналом RIA_Kremlinpool.

На кадрах видно, как Путин, идя по коридору вместе с президентом Палестины Махмудом Аббасом, остановился около одного из военных и поднял его упавшую фуражку. Президент России надел ее на голову офицера, после чего показал ему большой палец.

Журналисты кремлевского пула отметили, что видео было снято фотографом палестинского лидера Мухаммадом Атиком. Он рассказал Telegram-каналу LIFE SHOT о реакции в Палестине на этот поступок. «Это видео принесло президенту Путину еще больше любви и уважения после этого скромного и красивого поступка», — отметил Атик.

Ранее появилось видео, как палестинский оркестр попытался сыграть российский гимн во время приезда Путина, однако музыканты сфальшивили. Путин прибыл в Вифлеем в четверг, 23 января, чтобы провести переговоры с Аббасом. Палестинский лидер во время встречи со своим российским коллегой заявил, что хотел бы обсудить с Путиным предстоящие выборы в Палестине, проблему захвата земель и ближневосточную «сделку века».

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