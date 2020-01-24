Палестинский оркестр попытался сыграть гимн России перед Путиным и сфальшивил

Оркестр в Палестине попытался сыграть российский гимн во время приезда президента России Владимира Путина, однако музыканты сфальшивили. Видео опубликовало агентство Ruptly.

Путин прибыл в Вифлеем в четверг, 23 января, чтобы провести переговоры с главой Палестины Махмудом Аббасом. Палестинский лидер во время встречи со своим российским коллегой заявил, что хотел бы обсудить с Путиным предстоящие выборы в Палестине, проблему захвата земель и ближневосточную «сделку века».

В октябре оркестр Саудовской Аравии не попал в ноты при исполнении гимна России перед Путиным, но сыграл его до конца. В Кремле музыкантов поддержали и призвали с пониманием отнестись к ситуации. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, оркестр очень старался.

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